2019-05-01T10:09:39+03:00
Происшествия

Пьяный череповчанин угрожал ножом охранникам ночного клуба

Дебошир будет отвечать по закону
Иван Чухнин
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Охранники ночного клуба под утро вывели из помещения дебошира, но в скором времени он вернулся, размахивая ножом.

Бойцам вневедомственной охраны пришлось скрутить злоумышленника и отправить в отделение полиции.

Как совершает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в ночном клубе на улице Ленина, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Неадекватный посетитель клуба - 33-летний ранее судимый местный житель, пояснил, что хотел только напугать обидчиков.

Сейчас поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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