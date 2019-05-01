Пьяный череповчанин угрожал ножом охранникам ночного клуба

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-01T10:09:39+03:00

Дебошир будет отвечать по закону

Изменить размер текста: A A

Охранники ночного клуба под утро вывели из помещения дебошира, но в скором времени он вернулся, размахивая ножом.

Бойцам вневедомственной охраны пришлось скрутить злоумышленника и отправить в отделение полиции.

Как совершает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в ночном клубе на улице Ленина, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Неадекватный посетитель клуба - 33-летний ранее судимый местный житель, пояснил, что хотел только напугать обидчиков.

Сейчас поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU