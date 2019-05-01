Пьяный череповчанин угрожал ножом охранникам ночного клуба
Дебошир будет отвечать по закону
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Охранники ночного клуба под утро вывели из помещения дебошира, но в скором времени он вернулся, размахивая ножом.
Бойцам вневедомственной охраны пришлось скрутить злоумышленника и отправить в отделение полиции.
Как совершает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в ночном клубе на улице Ленина, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Неадекватный посетитель клуба - 33-летний ранее судимый местный житель, пояснил, что хотел только напугать обидчиков.
Сейчас поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU