Директор турагенства набрала кредитов на паспорта вологодских клиентов

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-30T18:07:12+03:00

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Работница турфирмы оформляла кредиты на вологжан. Те и не подозревали, что из туристов они превратились в должников банков.

Как сообщили в областном УМВД, в полицию Вологды поступило несколько заявлений от банкиров. Те жаловались, что их клиенты не намерены выплачивать взятые кредиты.

Полиция выяснила, что деньги уходили на счет туристической фирмы. А кредиты по паспортным данным своих клиентов оформляла директор агентства, которой было всего 21 год.

Всего сумма кредитов превысила 1,8 миллионов рублей.

Девушка свою вину признала и даже задумалась - как она будет возвращать деньги.

В отношении ее возбуждены уголовные дела. За преступления ей грозит 6 лет лишения свободы, причем долги с нее, вероятно, никто не спишет.

ИСТОЧНИК KP.RU