2019-04-30T18:07:12+03:00
Происшествия

Директор турагенства набрала кредитов на паспорта вологодских клиентов

Всего она
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Работница турфирмы оформляла кредиты на вологжан. Те и не подозревали, что из туристов они превратились в должников банков.

Как сообщили в областном УМВД, в полицию Вологды поступило несколько заявлений от банкиров. Те жаловались, что их клиенты не намерены выплачивать взятые кредиты.

Полиция выяснила, что деньги уходили на счет туристической фирмы. А кредиты по паспортным данным своих клиентов оформляла директор агентства, которой было всего 21 год.

Всего сумма кредитов превысила 1,8 миллионов рублей.

Девушка свою вину признала и даже задумалась - как она будет возвращать деньги.

В отношении ее возбуждены уголовные дела. За преступления ей грозит 6 лет лишения свободы, причем долги с нее, вероятно, никто не спишет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работники череповецкого предприятия украли 1600 килограммов бронзы
В Вологде горит двухэтажный дом
Архангельского подростка Данилу Кушнира ищут в Вологодской области
В Бабаевскуом районе сборщица валежника нашла в лесу останки человека
В Череповце машина Яндекс такси перевернулась на крышу
В Вологде поймали серийного вора колясок и велосипедов
Вологодская прокуратура считает, что мусорный тариф был взят с потолка
Вологжанин погиб при крушении ЯК-18 в Хабаровске
В День Победы над Вологдой пройдут сверхзвуковые самолеты
Служебная собака нашла двух потерявшихся школьниц в Череповце
Коммивояжер из Ставрополя всучил 88-летнему вологжанину белья на 245 тысяч рублей
В Череповце полицейские задержали людей в полицейской форме
КамАЗ сгорел в Вологде
В Великом Устюге найдена застреленной сотрудница ППС
Вологодский рыбинспектор-взяточник пойдет под суд
В Вологодском районе пропала 54-летняя женщина с родинкой на правой щеке
В Череповце женщину лишили прав - она не давала встречаться детям с отцом
В Вологде на перекрестке улиц Петина и Ленинградской появится желтая разметка
Воровку шоколадок в Вологде вместо полиции отправили в реанимацию
В Вологде пенсионерка погибла под автомобилем
Варвара Караулова покинула вологодскую колонию
Пожар в Вожеге оставил шесть семей без крова
Многодетным вологодским семьям плату за мусор полностью копмпенсируют
Завтра Варвара Караулова может быть освобождена из вологодской колонии
Водитель умер за рулем на дороге под Вологдой
Стало известно расписание бесплатных автобусов в Пасхальную ночь в Вологде
Глава поселения распорядился государственным лесом на 35 млн рублей