Работники череповецкого предприятия украли 1600 килограммов бронзы
Четыре работника вывезли с предприятия более полутора тонн бронзы. За четыре месяца они восемь раз вывозили цветмет за проходную, но девятая стала для них роковой.
Воров металла поймали с поличным в конце января. Они пытались выручить деньги за 350 кг лома бронзы.
Организатором краж стал 31-летний работник организации, его помощниками - водитель и двое грузчиков.
Воровская бригада вывозила металл в тайнике, сделанном в машине. Общий ущерб от их краж составил более полмиллиона рублей.
Уголовное дело по статье «Кража» было расследовано и направлено в суд. "Предпринимателям" грозит шесть лет колонии, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU