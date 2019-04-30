2019-04-30T17:55:27+03:00
Происшествия

Работники череповецкого предприятия украли 1600 килограммов бронзы

Иван Чухнин
Поделиться:
Воров поймали с поличным.Воров поймали с поличным.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

Четыре работника вывезли с предприятия более полутора тонн бронзы. За четыре месяца они восемь раз вывозили цветмет за проходную, но девятая стала для них роковой.

Воров металла поймали с поличным в конце января. Они пытались выручить деньги за 350 кг лома бронзы.

Организатором краж стал 31-летний работник организации, его помощниками - водитель и двое грузчиков.

Воровская бригада вывозила металл в тайнике, сделанном в машине. Общий ущерб от их краж составил более полмиллиона рублей.

Уголовное дело по статье «Кража» было расследовано и направлено в суд. "Предпринимателям" грозит шесть лет колонии, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор турагенства набрала кредитов на паспорта вологодских клиентов
В Вологде горит двухэтажный дом
Архангельского подростка Данилу Кушнира ищут в Вологодской области
В Бабаевскуом районе сборщица валежника нашла в лесу останки человека
В Череповце машина Яндекс такси перевернулась на крышу
В Вологде поймали серийного вора колясок и велосипедов
Вологодская прокуратура считает, что мусорный тариф был взят с потолка
Вологжанин погиб при крушении ЯК-18 в Хабаровске
В День Победы над Вологдой пройдут сверхзвуковые самолеты
Служебная собака нашла двух потерявшихся школьниц в Череповце
Коммивояжер из Ставрополя всучил 88-летнему вологжанину белья на 245 тысяч рублей
В Череповце полицейские задержали людей в полицейской форме
КамАЗ сгорел в Вологде
В Великом Устюге найдена застреленной сотрудница ППС
Вологодский рыбинспектор-взяточник пойдет под суд
В Вологодском районе пропала 54-летняя женщина с родинкой на правой щеке
В Череповце женщину лишили прав - она не давала встречаться детям с отцом
В Вологде на перекрестке улиц Петина и Ленинградской появится желтая разметка
Воровку шоколадок в Вологде вместо полиции отправили в реанимацию
В Вологде пенсионерка погибла под автомобилем
Варвара Караулова покинула вологодскую колонию
Пожар в Вожеге оставил шесть семей без крова
Многодетным вологодским семьям плату за мусор полностью копмпенсируют
Завтра Варвара Караулова может быть освобождена из вологодской колонии
Водитель умер за рулем на дороге под Вологдой
Стало известно расписание бесплатных автобусов в Пасхальную ночь в Вологде
Глава поселения распорядился государственным лесом на 35 млн рублей