Работники череповецкого предприятия украли 1600 килограммов бронзы

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-30T17:55:27+03:00

Воров поймали с поличным. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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Четыре работника вывезли с предприятия более полутора тонн бронзы. За четыре месяца они восемь раз вывозили цветмет за проходную, но девятая стала для них роковой.

Воров металла поймали с поличным в конце января. Они пытались выручить деньги за 350 кг лома бронзы.

Организатором краж стал 31-летний работник организации, его помощниками - водитель и двое грузчиков.

Воровская бригада вывозила металл в тайнике, сделанном в машине. Общий ущерб от их краж составил более полмиллиона рублей.

Уголовное дело по статье «Кража» было расследовано и направлено в суд. "Предпринимателям" грозит шесть лет колонии, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU