2019-04-30T15:01:21+03:00
Происшествия

В Вологде горит двухэтажный дом

ЧП случилось на Набережной 6-ой Армии
Иван Чухнин
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Огромный двухэтажный дом начал гореть с чердака.Огромный двухэтажный дом начал гореть с чердака.Фото: Ольга Кузнецова
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В Вологде горит деревянный дом - двухэтажное расселенное здание на Набережной 6-ой Армии, 175.

Дом был расселен и заколочен - окна и двери первого этажа закрыты щитами, чтобы в них не попали посторонние. По словам очевидца, возгорание началось с чердака. Дом отключен от электричества и газа. То есть причина ЧП - поджог.

На место выехали пожарные машины - они подъехали и работают и с улицы Гоголя, и со стороны набережной.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сигнал о возгорании поступил в 13:45. Спустя час работы на пожаре продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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