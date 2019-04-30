В Вологде горит двухэтажный дом
ЧП случилось на Набережной 6-ой Армии
Огромный двухэтажный дом начал гореть с чердака.Фото: Ольга Кузнецова
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В Вологде горит деревянный дом - двухэтажное расселенное здание на Набережной 6-ой Армии, 175.
Дом был расселен и заколочен - окна и двери первого этажа закрыты щитами, чтобы в них не попали посторонние. По словам очевидца, возгорание началось с чердака. Дом отключен от электричества и газа. То есть причина ЧП - поджог.
На место выехали пожарные машины - они подъехали и работают и с улицы Гоголя, и со стороны набережной.
Как сообщает пресс-служба МЧС, сигнал о возгорании поступил в 13:45. Спустя час работы на пожаре продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU