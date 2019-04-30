2019-04-30T13:52:31+03:00
Происшествия

Архангельского подростка Данилу Кушнира ищут в Вологодской области

Студент ушел из общежития и пропал
Иван Чухнин
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В Вологодской области может находиться без вести пропавший Данил Кушнир, 2001 года рождения, уроженец Ямало-Ненецкого автономного округа.

На вид ему 16-17 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые (могут быть дреды), глаза серые.

6 марта 2019 года молодой человек ушел из общежития техникума в Архангельске. После этого его никто не видел.

Но, как сообщает СУ СК, есть основания полагать, что юноша может находиться на территории Вологодской области.

Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении разыскиваемого, необходимо позвонить по номерам телефонов: (8182)23-03-76, либо в полицию по телефонам: 8 (8182) 63-24-24, +7-962-663-84-32 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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