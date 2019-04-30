В Бабаевскуом районе сборщица валежника нашла в лесу останки человека

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-30T12:03:17+03:00

ЧП произошло в трех километрах от деревни

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29 апреля жительница Бабаевского района пошла в лес за дровами и в трех километрах от деревни Ольховик нашла человеческий череп. О страшной находке женщина сообщила, позвонив в правоохранительные органы.

Как сообщает областное управление следственного комитета, на место выехал следователь, он обнаружил неподалеку другие фрагменты человеческого тела. Так, была найдена одна из костей.

По предварительному заключению, по состоянии останков можно сказать, что с момента гибели человека прошло не менее трех лет.

Следователи устанавливают личность погибшего: анализируются истории всех пропавших без вести за последние годы людях.

Вероятно, будет проведена генетическая экспертиза и назначены медико-криминалистические исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU