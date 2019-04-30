2019-04-30T11:51:38+03:00
Происшествия

В Череповце машина Яндекс такси перевернулась на крышу

Иван Чухнин
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Фото vk.com .Фото vk.com .
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Авария с участием автомобиля Яндекс такси случилась 29 апреля в Череповце.

Как сообщают очевидцы, водитель "Логана" с фирменной обклейклй такси на перекрестке проспекта Победы и улицы Архангельской перестраивался в правую полосу. В этот момент его подрезала другая машина. Столкновения не удалось избежать, от удара машина такси перевернулась на крышу.

На место прибыли ГИБДД и скорая помощь. Серьезнов аварии никто не пострадал.

На автомобиле такси установлены номера другого региона - Республики Коми.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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