В Череповце машина Яндекс такси перевернулась на крышу
Фото vk.com .
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Авария с участием автомобиля Яндекс такси случилась 29 апреля в Череповце.
Как сообщают очевидцы, водитель "Логана" с фирменной обклейклй такси на перекрестке проспекта Победы и улицы Архангельской перестраивался в правую полосу. В этот момент его подрезала другая машина. Столкновения не удалось избежать, от удара машина такси перевернулась на крышу.
На место прибыли ГИБДД и скорая помощь. Серьезнов аварии никто не пострадал.
На автомобиле такси установлены номера другого региона - Республики Коми.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU