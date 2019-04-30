2019-04-30T10:15:59+03:00
Общество

В Вологде поймали серийного вора колясок и велосипедов

Он промышлял в Заречье
Иван Чухнин
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Серийный вор детских колясок и велосипедов был вычислен в Вологде. Технику он продавал на улице или сбывал в комиссионный магазин.

Как сообщает областное управление МВД, несколько жителей Вологды обратились в полицию - у них пропали детские коляски и велосипеды.

Все они жили в Заречье, а техника пропадала прямо из подъездов.

Полицейские сумели выйти на подозреваемого. 46-летний мужчина уже был судим, он проживал в Вологде. Похищенное вор реализовывал. Один из велосипедов он успел продать прямо на улице за 500 рублей, остальное сдал в комиссионный магазин.

Одну из колясок удалось вернуть, за остальное вор будет выплачивать, возможно, уже находясь в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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