2019-04-30T08:47:32+03:00
Недвижимость

Вологодская прокуратура считает, что мусорный тариф был взят с потолка

Хотя 12 миллионов рублей из бюджета за его расчет были выплачены
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

"Точно вешать в граммах",похоже, никто и не собирался: тариф был взят с потолка, исследования для расчета мусорного норматива в Вологодской области не проводились.

Об этом сообщает портал Город Во со ссылкой на областную прокуратуру, которая ответила на запрос депутата заксобрания Алексея Голика.

Якобы, считал количество мусора и разрабатывал схему размещения московский «Институт развития регионов». С ним был заключен договор и переведено 12 миллионов рублей.

Однако, прокуратура пришла к выводу, что никакого реального исследования проведено не было.

«Государственный контракт, заключенный департаментом топливно-энергетического комплекса с автономной некоммерческой организацией «Институт развития регионов» на выполнение работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами фактически не исполнялся. Объемы твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях Вологодской области не измерялись», — говорится в ответе прокуратуры области.

Согласно прокурорской проверке, специалисты, указанные в паспортах объектов, в периоды, в которые должны были производиться замеры, в действительности на территории Вологодской области не находились и необходимых инструментальных замеров не проводили.

Соответственно, все установленные на мусор тарифы в нашем регионе, что называется, «взяты с потолка».

Напомним, 27 марта 2019 года прокуратура области направила в правительство региона протест на установленный норматив.

Он был отклонен.

Прокуратура готовит исковое заявление в суд для отмены приказа департамента ТЭК, установившего необоснованные нормативы.

«Мусорный тариф» в регионе- один из самых высоких в стране и составляет 140 рублей на человека для города и 113 — для села.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бабаевскуом районе сборщица валежника нашла в лесу останки человека
В Череповце машина Яндекс такси перевернулась на крышу
В Вологде поймали серийного вора колясок и велосипедов
Вологжанин погиб при крушении ЯК-18 в Хабаровске
В День Победы над Вологдой пройдут сверхзвуковые самолеты
Служебная собака нашла двух потерявшихся школьниц в Череповце
Коммивояжер из Ставрополя всучил 88-летнему вологжанину белья на 245 тысяч рублей
В Череповце полицейские задержали людей в полицейской форме
КамАЗ сгорел в Вологде
В Великом Устюге найдена застреленной сотрудница ППС
Вологодский рыбинспектор-взяточник пойдет под суд
В Вологодском районе пропала 54-летняя женщина с родинкой на правой щеке
В Череповце женщину лишили прав - она не давала встречаться детям с отцом
В Вологде на перекрестке улиц Петина и Ленинградской появится желтая разметка
Воровку шоколадок в Вологде вместо полиции отправили в реанимацию
В Вологде пенсионерка погибла под автомобилем
Варвара Караулова покинула вологодскую колонию
Пожар в Вожеге оставил шесть семей без крова
Многодетным вологодским семьям плату за мусор полностью копмпенсируют
Завтра Варвара Караулова может быть освобождена из вологодской колонии
Водитель умер за рулем на дороге под Вологдой
Стало известно расписание бесплатных автобусов в Пасхальную ночь в Вологде
Глава поселения распорядился государственным лесом на 35 млн рублей