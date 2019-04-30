Вологодская прокуратура считает, что мусорный тариф был взят с потолка

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-30T08:47:32+03:00

Хотя 12 миллионов рублей из бюджета за его расчет были выплачены

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"Точно вешать в граммах",похоже, никто и не собирался: тариф был взят с потолка, исследования для расчета мусорного норматива в Вологодской области не проводились.

Об этом сообщает портал Город Во со ссылкой на областную прокуратуру, которая ответила на запрос депутата заксобрания Алексея Голика.

Якобы, считал количество мусора и разрабатывал схему размещения московский «Институт развития регионов». С ним был заключен договор и переведено 12 миллионов рублей.

Однако, прокуратура пришла к выводу, что никакого реального исследования проведено не было.

«Государственный контракт, заключенный департаментом топливно-энергетического комплекса с автономной некоммерческой организацией «Институт развития регионов» на выполнение работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами фактически не исполнялся. Объемы твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях Вологодской области не измерялись», — говорится в ответе прокуратуры области.

Согласно прокурорской проверке, специалисты, указанные в паспортах объектов, в периоды, в которые должны были производиться замеры, в действительности на территории Вологодской области не находились и необходимых инструментальных замеров не проводили.

Соответственно, все установленные на мусор тарифы в нашем регионе, что называется, «взяты с потолка».

Напомним, 27 марта 2019 года прокуратура области направила в правительство региона протест на установленный норматив.

Он был отклонен.

Прокуратура готовит исковое заявление в суд для отмены приказа департамента ТЭК, установившего необоснованные нормативы.

«Мусорный тариф» в регионе- один из самых высоких в стране и составляет 140 рублей на человека для города и 113 — для села.

ИСТОЧНИК KP.RU