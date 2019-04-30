Вологжанин погиб при крушении ЯК-18 в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-30T08:27:28+03:00

Владимиру Левшину было 49 лет. Соцсети

Его похоронят в Вологде

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В Хабаровске произошла авиакатастрофа: во время взлета рухнул в лесополосу ЯК-18.

За штурвалом легкомоторного судна сидел его владелец - пилот-любитель Сергей Ланкин, 43 года. Вместе с ним погиб Президент дальневосточной Федерации авиационного спорта 49-летний Владимир Левшин. Начальник аэродрома "Калинка", уроженец Вологды.

На счету военного летчика в запасе Левшина более трёх тысяч часов налета. Он был высококлассным летчиком, обладателем призового места открытого Чемпионата Московской области по высшему пилотажу.

Он возглавлял дальневосточную федерацию авиационного спорта, был одним из организатором акции "Эскадрилья героев".

В этом году в ходе этой акции летчики планировали пролететь 9 мая над мемориалом Славы.

В Хабаровске уже объявлено об отмене акции "Эскадрилья героев".

Как сообщает СУ СК РФ на транспорте по ДФО, рассматриваются две версии случившегося: ошибка пилотирования или возможные технические неисправности воздушного судна.

Похороны Владимира Левшина состоятся на его малой родине в Вологде. Сегодня, 30 апреля, с ним прощались в Хабаровске.

Семьям погибших хабаровских летчиков Як-18 выплатят по миллиону рублей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/705728" frameborder="0"></iframe> Появилось видео с места крушения самолета Як-18 под Хабаровском.Видео: Дальневосточное СУТ Следственного комитета России! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU