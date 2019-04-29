В День Победы над Вологдой пройдут сверхзвуковые самолеты

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-29T17:41:17+03:00

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Над Вологдой 9 мая пройдут сверхзвуковые самолеты - участники главного военного парада страны.

Это инициатива Министерства обороны РФ: после полета над Красной площадью в Москве они появятся и в вологодском небе.

Воздушные участники парада, а это легендарные бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, а также заправщик Ил-78 должны пролететь над Вологдой в 11:30.

Всего в рамках празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в регионе пройдет около 300 мероприятий.

Как сообщают наши корреспонденты в Москве, парадный строй авиации включает 74 летательных аппарата - что символизирует количество лет с момента окончания Великой Отечественной войны.)Над Красной площадью пролетят:

- стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС,

- дальние бомбардировщики Ту-22М3,

- самолёты-заправщики Ил-78,

- военно-транспортные самолёты Ил-76МД,

- истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31,

- фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М,

- штурмовики Су-25,

- вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и другие типы авиационной техники.

Для выполнения полётов авиации ВКС на параде будет задействовано 8 аэродромов в Московской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU