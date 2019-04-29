В День Победы над Вологдой пройдут сверхзвуковые самолеты
Над Вологдой 9 мая пройдут сверхзвуковые самолеты - участники главного военного парада страны.
Это инициатива Министерства обороны РФ: после полета над Красной площадью в Москве они появятся и в вологодском небе.
Воздушные участники парада, а это легендарные бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, а также заправщик Ил-78 должны пролететь над Вологдой в 11:30.
Всего в рамках празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в регионе пройдет около 300 мероприятий.
Как сообщают наши корреспонденты в Москве, парадный строй авиации включает 74 летательных аппарата - что символизирует количество лет с момента окончания Великой Отечественной войны.)Над Красной площадью пролетят:
- стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС,
- дальние бомбардировщики Ту-22М3,
- самолёты-заправщики Ил-78,
- военно-транспортные самолёты Ил-76МД,
- истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31,
- фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М,
- штурмовики Су-25,
- вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и другие типы авиационной техники.
Для выполнения полётов авиации ВКС на параде будет задействовано 8 аэродромов в Московской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
ИСТОЧНИК KP.RU