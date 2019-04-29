Служебная собака нашла двух потерявшихся школьниц в Череповце

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-29T16:02:11+03:00

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Девочек-потеряшек в Череповце нашла служебная собака.

Школьниц обнаружили в одном из подъездов многоэтажки на улице Ленина.

Вечером в полицию позвонили встревоженные взрослые: две подружки 2008 года рождения не вернулись домой после занятий в школе.

Сотрудники полиции определили места возможного нахождения девочек. По одному из адресов были направлен кинолог со служебной собакой.

Собака Интегра обследовала территорию дома по улице Ленина. При этом она уверенно указала на один из подъездов. Когда кинолог проник в него, там оказались два подростка. Как оказалось, это и есть те школьницы, которых ищут.

Девочек переданы социальному педагогу специального учреждения. Он будет устанавливать обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU