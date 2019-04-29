2019-04-29T16:02:11+03:00
Происшествия

Служебная собака нашла двух потерявшихся школьниц в Череповце

Девочки были обнаружины в подъезде многоэтажки
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Девочек-потеряшек в Череповце нашла служебная собака.

Школьниц обнаружили в одном из подъездов многоэтажки на улице Ленина.

Вечером в полицию позвонили встревоженные взрослые: две подружки 2008 года рождения не вернулись домой после занятий в школе.

Сотрудники полиции определили места возможного нахождения девочек. По одному из адресов были направлен кинолог со служебной собакой.

Собака Интегра обследовала территорию дома по улице Ленина. При этом она уверенно указала на один из подъездов. Когда кинолог проник в него, там оказались два подростка. Как оказалось, это и есть те школьницы, которых ищут.

Девочек переданы социальному педагогу специального учреждения. Он будет устанавливать обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День Победы над Вологдой пройдут сверхзвуковые самолеты
Коммивояжер из Ставрополя всучил 88-летнему вологжанину белья на 245 тысяч рублей
В Череповце полицейские задержали людей в полицейской форме
КамАЗ сгорел в Вологде
В Великом Устюге найдена застреленной сотрудница ППС
Вологодский рыбинспектор-взяточник пойдет под суд
В Вологодском районе пропала 54-летняя женщина с родинкой на правой щеке
В Череповце женщину лишили прав - она не давала встречаться детям с отцом
В Вологде на перекрестке улиц Петина и Ленинградской появится желтая разметка
Воровку шоколадок в Вологде вместо полиции отправили в реанимацию
В Вологде пенсионерка погибла под автомобилем
Варвара Караулова покинула вологодскую колонию
Пожар в Вожеге оставил шесть семей без крова
Многодетным вологодским семьям плату за мусор полностью копмпенсируют
Завтра Варвара Караулова может быть освобождена из вологодской колонии
Водитель умер за рулем на дороге под Вологдой
Стало известно расписание бесплатных автобусов в Пасхальную ночь в Вологде
Глава поселения распорядился государственным лесом на 35 млн рублей