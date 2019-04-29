2019-04-29T15:26:38+03:00
Общество

Коммивояжер из Ставрополя всучил 88-летнему вологжанину белья на 245 тысяч рублей

Его обвиняют в мошенничестве
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

35-летний мужчина всучил пенсионеру постельного белья на 245 тысяч рублей. Коммивояжера подозревают в крупном мошенничестве.

В полицию обратился 88-летний житель деревни Никоновская Белозерского района. Он сообщил, что несколько часов назад к нему заехал торговец постельным бельем.

Он предложил купить комплект постельного белья за 15 тысяч рублей. И дедушка согласился: он решил сделать жене подарок.

Пенсионер вынес свои сбережения и предложил продавцу самому отсчитать нужное количество денег. Тот взял 245 тысяч рублей, оставил деду еще семь комплектов белья и уехал.

Жена не оценила подарок и заставила деда звонить в полицию.

Полицейские выяснили, что ушлый продавец приезжал на автомобиле марки «Дэу Нексия». Кое-кто запомнил госномер иномарки.

Полиция вычислила, что это житель Ставрополья. Он был задержан. Предприниматель решил вернуть деньги вологжанам. Но это не спасло его от уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Купцу с юга грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День Победы над Вологдой пройдут сверхзвуковые самолеты
Служебная собака нашла двух потерявшихся школьниц в Череповце
В Череповце полицейские задержали людей в полицейской форме
КамАЗ сгорел в Вологде
В Великом Устюге найдена застреленной сотрудница ППС
Вологодский рыбинспектор-взяточник пойдет под суд
В Вологодском районе пропала 54-летняя женщина с родинкой на правой щеке
В Череповце женщину лишили прав - она не давала встречаться детям с отцом
В Вологде на перекрестке улиц Петина и Ленинградской появится желтая разметка
Воровку шоколадок в Вологде вместо полиции отправили в реанимацию
В Вологде пенсионерка погибла под автомобилем
Варвара Караулова покинула вологодскую колонию
Пожар в Вожеге оставил шесть семей без крова
Многодетным вологодским семьям плату за мусор полностью копмпенсируют
Завтра Варвара Караулова может быть освобождена из вологодской колонии
Водитель умер за рулем на дороге под Вологдой
Стало известно расписание бесплатных автобусов в Пасхальную ночь в Вологде
Глава поселения распорядился государственным лесом на 35 млн рублей