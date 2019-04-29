Коммивояжер из Ставрополя всучил 88-летнему вологжанину белья на 245 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-29T15:26:38+03:00

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35-летний мужчина всучил пенсионеру постельного белья на 245 тысяч рублей. Коммивояжера подозревают в крупном мошенничестве.

В полицию обратился 88-летний житель деревни Никоновская Белозерского района. Он сообщил, что несколько часов назад к нему заехал торговец постельным бельем.

Он предложил купить комплект постельного белья за 15 тысяч рублей. И дедушка согласился: он решил сделать жене подарок.

Пенсионер вынес свои сбережения и предложил продавцу самому отсчитать нужное количество денег. Тот взял 245 тысяч рублей, оставил деду еще семь комплектов белья и уехал.

Жена не оценила подарок и заставила деда звонить в полицию.

Полицейские выяснили, что ушлый продавец приезжал на автомобиле марки «Дэу Нексия». Кое-кто запомнил госномер иномарки.

Полиция вычислила, что это житель Ставрополья. Он был задержан. Предприниматель решил вернуть деньги вологжанам. Но это не спасло его от уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Купцу с юга грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU