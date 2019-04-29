В Череповце полицейские задержали людей в полицейской форме

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-29T13:38:34+03:00

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На площади Металлургов вечером 28 апреля полицейские задержали двоих молодых людей, переодетых в форму сотрудников полиции. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД области, лже-полицейских увидели благодаря видеокамере системы «Безопасный город». Дежурный обратил внимание на необычное поведение полицейских: двое людей в форме позировали на фоне площади и фотографировались.

К ним отправился наряд полиции. Оказалось, что 24-летний и 27-летний череповчане переоделись в форменную одежду и записывали возле памятника сталеварам музыкальный клип.

Артистов доставили в отделение, так как, по мнению полиции, они могли «дискредитировать деятельность органов внутренних дел».

На молодых людей составлены протоколы по статье «Незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов». За такое нарушение грозит штраф до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU