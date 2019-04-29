В Великом Устюге найдена застреленной сотрудница ППС

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-29T11:25:12+03:00

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В Великом Устюге найдена застреленной сотрудница патрульно-постовой службы Анастасия К.

Сотруднице отдела МВД было 23 года.

В областном следственном управлении следственного комитета подтвердили, что 28 апреля погибла сотрудница патрульно-постовой службы.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, однако информация является закрытой, как это всегда бывает по случаям суицида.

Напомним, ровно год назад в Великом Устюге также свела счеты с жизнью женщина-полицейский.

26 апреля там у себя дома покончила с собой 42-летняя сотрудница ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU