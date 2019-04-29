КамАЗ сгорел в Вологде

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-29T12:33:32+03:00

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Большегруз заполыхал на улице Ленинградской в Вологде около полудня в минувшее воскресенье. Очевидцы сообщили, что 28 апреля, на улице Ленинградской, 97 горит КамАЗ .

На место выехали две автоцистерны. Они прибыли по адресу через считанные минуты.

Как выяснилось, машина принадлежит ООО «Титан», ее потушили до приезда пожарных.

Площадь пожара составила пять квадратных метров, огонь повредил моторный отсек, электропроводку и кабину.

Ущерб подсчитывается. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU