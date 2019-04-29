Вологодский рыбинспектор-взяточник пойдет под суд

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-29T10:56:06+03:00

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Инспектор рыбохраны в Вытегорском районе брал взятки рыбой. Пользуясь своими должностными полномочиями, инспектор покрывал браконьеров на Онежском озере.

О зафиксированных нарушениях должностного лица "Комсомолке" сообщили в областном управлении следственного комитета. Так, в мае 2018 года инспектор узнал, что бригадир рыболовецкой бригады продал 100 килограммов рыбы корюшки двум местным жителям. Вместо того, чтобы составить материалы по факту, он потребовал с вытегоров 300 килограммов налима стоимостью 24 тысячи рублей. Рыбаки не смогли выплатить взятку - у них просто не было такого количества рыбы.

Кроме того, инспектор сообщал знакомому рыбаку информацию об отсутствии на озере сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, он пригласил товарища на браконьерскую рыбалку - на катере и с использованием запрещенных орудий лова.

2 июня 2018 года инспектора застали с поличным: на находился на борту катера с установленными запрещенными орудиями лова. Тогда он подделал и предъявил плановое задание, оправдывающее пребывание инспектора рыбоохраны на судне.

Было возбуждено уголовное дело. Следствие завершилось, а нечистоплотный рыбинспектор ждет суда.

ИСТОЧНИК KP.RU