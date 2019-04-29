В Вологодском районе пропала 54-летняя женщина с родинкой на правой щеке

СЕГОДНЯ 00:23 2019-04-29T00:25:32+03:00

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В Вологодском районе больше суток ищут пропавшую женщину. По информации поисково-спасательного отряда «ЮК-Спас» исчезла 54-летняя Светлана Владимировна Дружининская

27 апреля в половину третьего дня она ушла из гостей в поселке Уткино и пропала. Родные бьют тревогу - любимая всеми женщина борется с раком и перенесла два инсульта.

Они надеются, что распространение информации поможет найти родственницу.

Приметы пропавшей: невысокая, плотная, седые короткие волосы, особая примета - родинка на правой щеке.

Была одета в синюю куртку, серные джинсы, черную тунику с желто-белым рисунком и черные ботинки.

Всех, кто что-то может сообщить о возможном местонахождении Светланы Дружининской, просьба позвонить по телефонам полиции: 02, 102, 112, либо волонтерам по номерам: 8921-123-88-80, 8921-06-06-656.

ИСТОЧНИК KP.RU