В Череповце женщину лишили родительских прав - она не давала встречаться детям с отцом

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-28T10:14:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Череповчанку лишили водительских прав - она не давала видеться отцу с детьми.

Женщина не выполняла решение суда: отцу двух детей – мальчика и девочки – она не давала видеться каждое второе и четвертое воскресенье месяца с десяти часов утра до семи вечера. Но экс-супруга не позволяла ему встречаться с детьми.

Женщина поясняла это частыми болезнями детей.

Однако судебные приставы не нашли подтверждения ее словам, после чего лишили гражданку водительских прав.

Мера оказалась действенной. Как сообщают судебные приставы, уже через два часа стало известно, что она договорилась супругом, тот отозвал исполнительный лист.

Как сообщает областное управление Федеральной службы судебных приставов, сейчас в ведомстве находится 28 исполнительных документов об обеспечении общения близких родственников с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU