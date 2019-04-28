В Вологде на перекрестке улиц Петина и Ленинградской появится желтая разметка
В Вологде появится желтая разметка. Такой эксперимент проведут для предотвращения пробок.
Разметка желтого цвета в виде пересекающихся линий нанесут на перекрестке улиц Ленинградской и Петина.
По Правилам дорожного движения транспортные средства не смогут останавливаться на этом перекрестке.
Такая разметка дает возможность другим участникам движения завершить маневры.
Подобную разметку используют в городах, где стоит проблема пробок.
В Вологде «вафельница» будет применена впервые, пока в качестве эксперимента по предложению Департамента городского хозяйства», - сказал директор компании «Дорремстрой» Андрей Губин.
Нанесут разметку в июне. Нарушение запрета будет грозит штрафом, хотя камер видеофиксации на перекрестке не пока нет .
ИСТОЧНИК KP.RU