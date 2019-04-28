В Вологде на перекрестке улиц Петина и Ленинградской появится желтая разметка

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-28T09:01:49+03:00

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В Вологде появится желтая разметка. Такой эксперимент проведут для предотвращения пробок.

Разметка желтого цвета в виде пересекающихся линий нанесут на перекрестке улиц Ленинградской и Петина.

По Правилам дорожного движения транспортные средства не смогут останавливаться на этом перекрестке.

Такая разметка дает возможность другим участникам движения завершить маневры.

Подобную разметку используют в городах, где стоит проблема пробок.

В Вологде «вафельница» будет применена впервые, пока в качестве эксперимента по предложению Департамента городского хозяйства», - сказал директор компании «Дорремстрой» Андрей Губин.

Нанесут разметку в июне. Нарушение запрета будет грозит штрафом, хотя камер видеофиксации на перекрестке не пока нет .

ИСТОЧНИК KP.RU