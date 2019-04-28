Воровку шоколадок в Вологде вместо полиции отправили в реанимацию

СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-28T08:23:00+03:00

У нее оказалось наркотическое отравление

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В Вологде воровку шоколада срочно госпитализировали. Вневедомственная охрана, как рассказали в областном управлении Росгвардии, приехала на вызов по тревожной кнопке в супермаркета на улице Гагарина.

Выяснилось, что 42-летняя покупательница взяла с прилавка четыре шоколадных плитки и намеревалась уйти, не расплатившись. Ее задержали.

Однако, когда женщину вывели в фойе, ей стало плохо. Так что немедленно была вызвана "скорую помощь".

Медики определили, что женщина находится в состоянии наркотического опьянения.

Воровку доставили в больницу.

Полиция будет проводить дальнейшее разбирательство. Оказалось, ранее женщина уже привлекалась и к административной, и к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU