Воровку шоколадок в Вологде вместо полиции отправили в реанимацию
В Вологде воровку шоколада срочно госпитализировали. Вневедомственная охрана, как рассказали в областном управлении Росгвардии, приехала на вызов по тревожной кнопке в супермаркета на улице Гагарина.
Выяснилось, что 42-летняя покупательница взяла с прилавка четыре шоколадных плитки и намеревалась уйти, не расплатившись. Ее задержали.
Однако, когда женщину вывели в фойе, ей стало плохо. Так что немедленно была вызвана "скорую помощь".
Медики определили, что женщина находится в состоянии наркотического опьянения.
Воровку доставили в больницу.
Полиция будет проводить дальнейшее разбирательство. Оказалось, ранее женщина уже привлекалась и к административной, и к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU