В Вологде пенсионерка погибла под автомобилем
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Трагедия на дороге произошла в Вологде. ДТП случилось 27 апреля, около 14:45, на улице Железнодорожной.
36-летний водитель двигался из центра на автомобиле «Дэу Нексия». Неожиданно на проезжей части появилась пенсионерка. Водитель не сумел остановить авто и сбил женщину. Вологжанка погибла на месте.
Как сообщает ГИБДД, 76-летняя пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Полицейские уточняют обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU