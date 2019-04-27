В Вологде пенсионерка погибла под автомобилем

СЕГОДНЯ 18:31 2019-04-27T18:33:08+03:00

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Трагедия на дороге произошла в Вологде. ДТП случилось 27 апреля, около 14:45, на улице Железнодорожной.

36-летний водитель двигался из центра на автомобиле «Дэу Нексия». Неожиданно на проезжей части появилась пенсионерка. Водитель не сумел остановить авто и сбил женщину. Вологжанка погибла на месте.

Как сообщает ГИБДД, 76-летняя пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Полицейские уточняют обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU