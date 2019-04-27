Варвара Караулова покинула вологодскую колонию

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-27T12:47:27+03:00

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В Вологде вышла на свободу Варвара Караулова - бывшая студентка философского факультета МГУ, вчерашняя осужденная исправительной колонии №1.

Сегодня вступило в законную силу решение суда об ее условно-досрочном освобождении.

Напомним, 10 дней назад ходатайство об условно-досрочном освобождении поддержал городской суд, участники процесса не обжаловали это решение, и девушка, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, была освобождена.

В женской колонии общего режима, находящейся почти в центре Вологде, Караулова находилась с апреля 2017 года.

По нашей информации, в Вологду встречать девушку прибыла мама. Напомним, 16 апреля на заседание суда в Вологду приезжал и отец девушки - разведенные супруги даже обнялись, услышав решение суда.

У ворот колонии в 8 часов утра девушку встречал уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони. Он нес сумку с вещами. Именно он оградил девушку от общения с журналистами, очень быстро усадив ее на заднее сиденье седана. Все это напоминало спецоперацию.

Он заявил, что разговор с журналистами произойдет в Москве, в понедельник, пригласив всех журналистов на пресс-конференцию.

Девушка из автомобиля лишь сумела сказать, что "на свободе здорово".

Ее мать Кира Караулова сказала, что ей не верится, что "чёрная полоса в моей жизни закончилась".

Она уверена, что все у них будет хорошо: "Я уверена, что впереди всё будет замечательно. И всё у нас наладится. Сегодня ровно 3,5 года, как её задержали. У нас почему-то всё связано с числом 27. 27 мая она сбежала, 27 октября её задержали, 27 апреля она выходит, в день рождения прабабушки. Так что это подарок прабабушке на день рождения — возвращение ребёнка домой».

Напомним, суд за желание девушки примкнуть к террористам осудил девушку на 4 с половиной года лишения свободы.

С момента задержания прошло 2 года 8 месяцев.

Мама с Варварой намерены выехать из Вологды ближайшим поездом. Они немного погуляли по городу, пообедали и отправились на вокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU