Пожар в Вожеге оставил шесть семей без крова
Пожар в деревянном доме произошел 26 апреля в Вожеге.
В 18.25 в дежурную часть поступил сигнал, что на улице Заводской загорелся двухэтажный одноподъездный двухэтажный дом № 11.
Он был восьмиквартирный, но в нем проживало шесть семей, это 12 человек, в том числе трое детей.
Люди эвакуировались самостоятельно. Однако спасти дом не было возможности. Повреждено 300 квадратных метров.
Три автоцистерны и девять человек личного состава сумели локализовать огонь в 19.30, ликвидировать - в 21 час.
У одного из жильцов - ожоги, его врачи госпитализировали в районную больницу.
В местную гостиницу была вселена женщина с 14-летним ребенком. Остальных семьи погорельцев нашли приют у родственников.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем со стороны пострадавшего, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU