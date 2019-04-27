2019-04-27T07:15:33+03:00
Происшествия

Пожар в Вожеге оставил шесть семей без крова

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Пожар в деревянном доме произошел 26 апреля в Вожеге.

В 18.25 в дежурную часть поступил сигнал, что на улице Заводской загорелся двухэтажный одноподъездный двухэтажный дом № 11.

Он был восьмиквартирный, но в нем проживало шесть семей, это 12 человек, в том числе трое детей.

Люди эвакуировались самостоятельно. Однако спасти дом не было возможности. Повреждено 300 квадратных метров.

Три автоцистерны и девять человек личного состава сумели локализовать огонь в 19.30, ликвидировать - в 21 час.

У одного из жильцов - ожоги, его врачи госпитализировали в районную больницу.

В местную гостиницу была вселена женщина с 14-летним ребенком. Остальных семьи погорельцев нашли приют у родственников.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем со стороны пострадавшего, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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