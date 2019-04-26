Многодетным вологодским семьям плату за мусор полностью копмпенсируют

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-26T17:53:22+03:00

До 1 мая компенсация составляла 50 процентов

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С 1 мая размер ежемесячной компенсации платы за вывоз мусора увеличен для многодетных семей региона до 100 процентов.

До 1 мая ежемесячная денежная компенсация, размер которой ранее составлял 50 процентов.

Однако поддержку многодетных семей решено увеличить.

На реализацию этого областного закона в региональном бюджете будет предусмотрено около 42 млн рублей, сообщает Правительство Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU