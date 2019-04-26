Завтра Варвара Караулова может быть освобождена из вологодской колонии

СЕГОДНЯ 17:31 2019-04-26T17:31:49+03:00

Фото со страницы в Фейсбуке Олега Димони.

Постановление об УДО не было обжаловано участниками процесса

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Постановление об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой завтра вступит в законную силу.

По состоянию на пятницу, 15:30, а это окончание рабочего дня в суде, постановление Вологодского городского суда не обжаловано. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

16 апреля, а это ровно 10 дней назад, суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой.

27 апреля судебное решение вступает в законную силу и будет направлено Вологодским городским судом в исправительную колонию №1, что находится в Вологде, на Советском проспекте, для исполнения.

Бывшая студентка МГУ находилась в вологодской колонии за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Ровно два года она находилась в женской исправительной колонии общего режима в Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU