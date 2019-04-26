Водитель умер за рулем на дороге под Вологдой

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-26T16:53:26+03:00

Его джип выехал на встречку и врезался в барьерное ограждение

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ЧП случилось накануне, 25 апреля, в 11:30 в Вологодской районе.

На 449 километре дороги Москва – Архангельск джип выехал на встречку и остановился лишь после того, как врезался в барьер. Он ехал со стороны со стороны Ярославля в направлении Вологды. К счастью, по встречной полосе не было движения.

Как сообщает областное управление ГИБДД, за рулем был 62-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер». Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики ничем помочь не смогли 0 мужчина был мертв.

Никаких травм при ДТП пенсионер не получил. Точная причина смерти будет названа экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU