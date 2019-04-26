Стало известно расписание бесплатных автобусов в Пасхальную ночь в Вологде
После Пасхальной службы вологжан развезут по домам бесплатные
автобусы. Праздничная служба будет проходить в храмах Вологды в ночь с 27
на 28 апреля.
В Софийском соборе богослужение проведет Митрополит Вологодский и
Кирилловский Игнатий. Оно начнется в 23:30 и продлится до 3 часов ночи.
Чтобы у горожан не возникло проблем с тем, как добраться до дома, автобусы будут дежурить у Софийского собора до конца службы.
Проезд бесплатный.
Автобусы проследуют по двум маршрутам, которые продуманы таким образом, что позволяют добраться во все микрорайоны города.
Маршрут № 1 пройдет по улицам: С. Орлова – Торговая площадь – пр.
Победы – Мальцева – Октябрьская – Ленинградская – Петина – Гагарина –
Щетинина – Панкратова – Окружное шоссе – Ленинградская – пр. Победы –
Торговая пл. – Чернышевского (до Бригантины) – К. Маркса – Мудрова, 31
(ПАТП № 1).
Маршрут № 2 провезет прихожан по улицам: С. Орлова – Торговая площадь
– Мальцева – Октябрьская – Мира – Пошехонское шоссе – Окружное шоссе – Конева – Герцена – Предтеченская – Прокатова – Северная – Дальняя –
Саммера – К. Маркса – Мудрова, 31.
Как исообщает пресс-служба администрации Вологды, охранять порядок в праздничную ночь будут сотрудники полиции. Они будут дежурить у каждого из действующих храмов.
ИСТОЧНИК KP.RU