2019-04-26T16:03:33+03:00
Общество

Стало известно расписание бесплатных автобусов в Пасхальную ночь в Вологде

Иван Чухнин
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После Пасхальной службы вологжан развезут по домам бесплатные

автобусы. Праздничная служба будет проходить в храмах Вологды в ночь с 27

на 28 апреля.

В Софийском соборе богослужение проведет Митрополит Вологодский и

Кирилловский Игнатий. Оно начнется в 23:30 и продлится до 3 часов ночи.

Чтобы у горожан не возникло проблем с тем, как добраться до дома, автобусы будут дежурить у Софийского собора до конца службы.

Проезд бесплатный.

Автобусы проследуют по двум маршрутам, которые продуманы таким образом, что позволяют добраться во все микрорайоны города.

Маршрут № 1 пройдет по улицам: С. Орлова – Торговая площадь – пр.

Победы – Мальцева – Октябрьская – Ленинградская – Петина – Гагарина –

Щетинина – Панкратова – Окружное шоссе – Ленинградская – пр. Победы –

Торговая пл. – Чернышевского (до Бригантины) – К. Маркса – Мудрова, 31

(ПАТП № 1).

Маршрут № 2 провезет прихожан по улицам: С. Орлова – Торговая площадь

– Мальцева – Октябрьская – Мира – Пошехонское шоссе – Окружное шоссе – Конева – Герцена – Предтеченская – Прокатова – Северная – Дальняя –

Саммера – К. Маркса – Мудрова, 31.

Как исообщает пресс-служба администрации Вологды, охранять порядок в праздничную ночь будут сотрудники полиции. Они будут дежурить у каждого из действующих храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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