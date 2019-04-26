2019-04-26T15:15:21+03:00
Экономика

Глава поселения распорядился государственным лесом на 35 млн рублей

Его ждет суд
Иван Чухнин
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В Великом Устюге завершено расследование уголовного дела в отношении главы сельского поселения. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений.

Как утверждают следователи, в мае 2016 года глава сельского поселения заключил с предпринимателем соглашение, в котором позволил вырубить сосновый лес.

Как выяснилось, глава не имел на это права: этот лесной участок находится в государственной собственности.

Как подсчитали следователи, государству причинен ущерб "в особо крупном размере" - 35,7 миллионов рублей.

Общая площадь незаконной рубки составила 7,3 га, всего было заготовлено 1 801 м3 сосновой древесины.

Глава поселения находился под домашним арестом, с 30 ноября 2018 года следователи ходатайствовали перед судом об отстранении обвиняемого от должности главы сельского поселения.

Сейчас уголовное дело готовят для передачи в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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