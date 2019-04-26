Глава поселения распорядился государственным лесом на 35 млн рублей
В Великом Устюге завершено расследование уголовного дела в отношении главы сельского поселения. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений.
Как утверждают следователи, в мае 2016 года глава сельского поселения заключил с предпринимателем соглашение, в котором позволил вырубить сосновый лес.
Как выяснилось, глава не имел на это права: этот лесной участок находится в государственной собственности.
Как подсчитали следователи, государству причинен ущерб "в особо крупном размере" - 35,7 миллионов рублей.
Общая площадь незаконной рубки составила 7,3 га, всего было заготовлено 1 801 м3 сосновой древесины.
Глава поселения находился под домашним арестом, с 30 ноября 2018 года следователи ходатайствовали перед судом об отстранении обвиняемого от должности главы сельского поселения.
Сейчас уголовное дело готовят для передачи в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU