Людям с хрупкими сосудами нужно быть внимательными в ближайшие выходные
Погода на Вологодчине резко изменится
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Почти летняя погода на Вологодчине сменится резким похолоданием. Людям с хрупкими сосудами нужно быть внимательными к своему здоровью. Ближайшие выходные словно бы поделятся пополам.
В субботу ожидается теплый день: +15 + 17 градусов. Ночью температура упадет до 0 — 1 градусов Цельсия.
В воскресенье тепла уже не будет, воздух прогреется до + 6 градусов.
Ночью ожидаются замозроки 2- 3 градуса ниже нуля.
Такая температура продержится несколько дней. Майские праздники пройдут при умеренной температуре - +10… + 12 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU