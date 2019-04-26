2019-04-26T12:32:59+03:00
Общество

Стало известно, где будет похоронен 7-летний Степан Кукин

Похороны состоятся в Пасху
Иван Чухнин
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Семилетний Степан Кукин, избитый в семье опекунов, скончался 26 апреля, в 13:15.

Сейчас стало известно время и место похорон ребенка.

Степу похоронят в воскресенье, в Пасху, в 140 км от Вологды, в поселке Гремячий Сямженского района.

Именно там находится могила родного отца мальчика.

Соболезнования выразил председатель Следственного Комитета СК РФ Александр Бастрыкин, статьи, по которым обвиняются опекуны, переквалифицированы на более тяжкие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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