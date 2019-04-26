Вологодский второклассник свел счеты с жизнью

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-26T11:21:00+03:00

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ЧП случилось в вологодской школе №14 24 апреля. Там свел счеты с жизнью второклассник.

Информацию подтвердили в городском управлении образования.

Мальчик жил в благополучной многодетной семье, занимался в морском центре «Меридиан», любил спорт.

Как пояснил директор школы Николай Дьяков, тело ребенка нашли вне территории школы.

Следователи СК РФ проводят проверку, ведутся опросы родителей, учителей и одноклассников.

В Следственном комитете от комментариев отказались.

В чате класса родители обсуждали версия о травле ребенка в школе, но педагоги это отрицают.

Еще одна из версий - школьник хорошо учился, а толкнуть ребенка на необдуманный шаг могла полученная плохая отметка.

ИСТОЧНИК KP.RU