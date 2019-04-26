Вологодский второклассник свел счеты с жизнью
ЧП случилось в вологодской школе №14 24 апреля. Там свел счеты с жизнью второклассник.
Информацию подтвердили в городском управлении образования.
Мальчик жил в благополучной многодетной семье, занимался в морском центре «Меридиан», любил спорт.
Как пояснил директор школы Николай Дьяков, тело ребенка нашли вне территории школы.
Следователи СК РФ проводят проверку, ведутся опросы родителей, учителей и одноклассников.
В Следственном комитете от комментариев отказались.
В чате класса родители обсуждали версия о травле ребенка в школе, но педагоги это отрицают.
Еще одна из версий - школьник хорошо учился, а толкнуть ребенка на необдуманный шаг могла полученная плохая отметка.
ИСТОЧНИК KP.RU