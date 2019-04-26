Стартовала интернет-акция, посвященная деревенской прозе

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-26T09:05:00+03:00

Необходимо проиллюстрировать цитаты и разместить их в соцсетях

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Музей-квартира Василия Белова приглашает всех принять участие в интернет-акции #ДеревенскаяПроза. Она посвящена творчеству писателей-деревенщиков.

Для участия в акции необходимо в социальных сетях опубликовать цитату из художественного произведения писателей деревенской прозы второй половины XX века: Федора Абрамова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Василия Белова и других писателей этого направления – с фотографией, которая проиллюстрирует выбранный литературный отрывок.

Можно использовать социальные сети ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, фотографии нужно использовать с хэштегами #ДеревенскаяПроза и с указанием автора, например: #ВасилийБелов, #ВикторАстафьев...

Пост можно сделать на личной странице либо направить ее в группы Музея-квартиры В. И. Белова в социальных сетях с указанием имени участника.

Лучшие работы по итогам акции попадут на выставку в музее, а авторы получат призы.

ИСТОЧНИК KP.RU