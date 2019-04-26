Александр Бастрыкин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной 7-летнего Степана

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-26T08:46:00+03:00

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной 7-летнего мальчика Степана.

В связи с его смертью следователями Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации истязавшей его приемной матери Юлии Блохиной предъявлено новое обвинение по более тяжкой статье Уголовного кодекса Российской Федерации – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111). Ей также инкриминируются преступления, предусмотренные ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ранее следствием были предъявлены обвинения супругу Блохиной по ст. 117 УК РФ и двум представителям органов опеки и попечительства. На основании имеющихся у следствия доказательств теперь уже бывшему начальнику управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации города Вологды Григорию Полякову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, существенное нарушение прав и законных интересов граждан (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Специалисту отдела Раисе Понидаевой инкриминируется совершение двух фактов должностного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Мальчик попал из приемной семьи в клиническую больницу с тяжелыми травмами в августе прошлого года. Все эти месяцы мальчик находился в искусственной коме.

Александр Бастрыкин,в частности, сказал: «это страшная потеря, огромная утрата. Горе – когда обрывается маленькая жизнь. Мы до последнего надеялись, что он сможет победить смерть и встанет на ноги. Мальчик отчаянно боролся за жизнь. Были предприняты все усилия для того, чтобы Стёпа выздоровел. Его ситуацией занимались лучшие врачи, в том числе из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Ведущие специалисты из федеральных клиник Минздрава России регулярно проводили телемедицинские консультации по определению тактики дальнейшего обследования и лечения ребенка. Они приезжали в вологодскую больницу, в которой находился мальчик, для проведения очных консультаций. Но, к сожалению, даже лучшие врачи не всесильны…»

Александр Бастрыкин напомнил, что за судьбу Степы переживали все неравнодушные граждане, огромную поддержку мальчик получал в социальных сетях, где даже незнакомые люди молились за него и желали скорейшего выздоровления.

Александр Бастрыкин выразил огромную благодарность врачам и ведущим специалистам Министерства здравоохранения России, которые курировали состояние здоровья ребенка и делали все возможное для его спасения.

Он добавил, что все подобные случаи находятся на его личном контроле. Он заверил, что все виновные лица непременно привлекаются к установленной законом ответственности.

Защита прав и законных интересов детей является приоритетной задачей в работе Следственного комитета России, который всегда стоит на защите детства, оберегая несовершеннолетних от преступных посягательств.

Не должно вызывать сомнений, что каждый, кто тем или иным образом повинен в смерти беззащитных детей, тем более оставшихся без попечения родных людей, не уйдет от установленной законом ответственности и рано или поздно предстанет перед правосудием.

Руководствуясь этими принципами, следователи Следственного комитета России продолжат тщательный анализ всех обстоятельств, повлекших смерть Степы.

ИСТОЧНИК KP.RU