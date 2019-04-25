В Вологде умер избитый в семье опекунов семилетний Степан Кукин

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-25T18:03:20+03:00

Он находился в коме с августа прошлого года

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В Вологде умер семилетний мальчик Степан Кукин, избитый в семье опекунов в августе прошлого года. От травмы головы он впал в кому и с тех пор не приходил в себя. Сегодня появилось известие: мальчик умер.

На странице защитников прав ребенка "ВКонтакте" появилась запись: "Сегодня в 13:15 наш Степа ушел на небо...Бог забрал его к себе... Вся информация появится на стене позже....сейчас просто шок... Прости нас всех малыш, что не спасли и не уберегли..."

За 40 минут после размещения поста о смерти Степана появилось более 140 комментариев. Соболезнования чередуются с требованием наказания семьи опекунов, которых считают виновными в гибели ребенка. Уголовное дело рассдедуется в Москве, оно взято на личный контроль главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

В конце прошлого года он приезжал в Вологду и встречался с активистами сообщества, медиками и чиновниками.

Вологодских врачей по лечению Степана консультировали московские медики. Из-за ЧП в городе дважды меняли чиновников, ответственных за приемные семьи, была полностью пересмотрена работа с опекунами.

Вологжане в группе помощи Степану пишут:

"Все- таки отмучился, боженька забрал тебя от нас..."

"Соболезнования...

Нет слов, просто ком в горле и слезы..."

- НАКАЗАТЬ БЛОХИНЫХ!!!! ПОД 105 СТАТЬЮ!! ГНИТЬ ИМ В ТЮРЬМЕ 20 ЛЕТ!!!"

- Спасибо,, центру ,,Содействие,, за бездействие... Спасибо,, мамаше за ,,прекрасное,, Стёпино детство! Спасибо нашим вышестоящим за бюрократию... Люди! Да что ж это делается такое? Это же наш город! Наши дети! Разве можно позволять такое??

- До последнего надеялась, что случится чудо, но суровая реальность победила.... Стёпушка, ангелочек, пусть там тебе будет гораздо лучше, чем на земле!!!

ИСТОЧНИК KP.RU