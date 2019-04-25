Погоня по-вологодски: полиция гналась за каракатом

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-25T16:47:55+03:00

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В Вологодской области полиция гонялась за неопознанным транспортным средством. Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД, наряд спецроты ДПС патрулировал дороги в Грязовецком и Междуреченском районах.

В сумерках, было около 21:00, на автодороге Илейкино-Шуйское появилось самоходное транспортное средство, которое не могло не привлечь внимание полицейских.

Инспекторы потребовали водителя остановиться, но тот их проигнорировал.

Полицейские отправились в погоню за самодельным транспортным средством. Им без труда удалось его нагнать, так что водитель остановился. Но едва полицейские вышли из машины, каракат снова помчался.

Инспектору пришлось бежать за самоходкой, он пытался остановить ее на ходу.

Однако через некоторое время вездеход сам съехал с проезжей части, упал в кювет и заглох.

Полицейские определили личность нарушителя - это был 64-летний житель города Вологды. Он был нетрезв, кроме того, транспортное средство его никак не было зарегистрировано, не говоря уже о техосмотре.

ИСТОЧНИК KP.RU