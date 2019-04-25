В чистый четверг в Вологде вымыли один двор шампунем
Михаил Козырев, председатель ТСЖ "Высота", сообщил о генеральной уборке своего двора, что на улице Преминина.
Она включала в себя мытье шампунем не только дороги, но и урн, и мусорных контейнеров.
Помывка была посвящена чистому четвергу.
В соцсетях МИхаил написал: "Дорогие мои друзья! Хочу всех вас поздравить с чистым четвергом!
И сказать, что и в нашем родном городе моют тротуары, дороги, урны, мусорные контейнеры с шампунем! Было бы желание ! И стремление сделать этот мир чище и лучше! Начинать нужно с себя !
Жильцы нашего дома говорят, что, кажется, даже воздух стал чище! ))) "
Для Вологды использование шампуня для уборки дворов - явление исключительное. Но, возможно, начало этому положено.
ИСТОЧНИК KP.RU