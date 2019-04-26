18-летний пешеход попал под "Ниссан Кашкай"
Изменить размер текста:
В Череповце на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП. Утром 25 апреля 20-летний юноша ехал на автомобиле "Ниссан Кашкай".
Улицу Командарма Белова по нерегулируемому пешеходному переходу пересекал 18-летний юноша. Он не посмотрел по сторонам и успел перейти одну полосу движения сразу же за грузовиком. А затем был сбит водителем "Ниссана Кашкай", который двигался навстречу грузовику и не видел пешехода.
У пешехода закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб спины. Его доставили в больницу.
Сейчас по данному факту ЧП проводится проверка, сообщили в областной ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU