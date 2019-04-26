2019-04-26T11:33:42+03:00
Происшествия

18-летний пешеход попал под "Ниссан Кашкай"

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП. Утром 25 апреля 20-летний юноша ехал на автомобиле "Ниссан Кашкай".

Улицу Командарма Белова по нерегулируемому пешеходному переходу пересекал 18-летний юноша. Он не посмотрел по сторонам и успел перейти одну полосу движения сразу же за грузовиком. А затем был сбит водителем "Ниссана Кашкай", который двигался навстречу грузовику и не видел пешехода.

У пешехода закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб спины. Его доставили в больницу.

Сейчас по данному факту ЧП проводится проверка, сообщили в областной ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Людям с хрупкими сосудами нужно быть внимательными в ближайшие выходные
На Вологодчине сгорел КамАЗ
Стало известно, где будет похоронен 7-летний Степан Кукин
Вологодский второклассник свел счеты с жизнью
Стартовала интернет-акция, посвященная деревенской прозе
Александр Бастрыкин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной 7-летнего Степана
В Вологде умер избитый в семье опекунов семилетний Степан Кукин
Погоня по-вологодски: полиция гналась за каракатом
В чистый четверг в Вологде вымыли один двор шампунем
В Череповце массово утилизируют кукол-героинь мультфильма "Сказочный патруль"
Вологжане собрали деньги на похороны Евгения Островского
34-летний партенофил развращал 12-летнюю школьницу в соцсетях
Полицейские поймали вандала, обстрелявшего автобус из пистолета
12-летний мальчик попал под ВАЗ в Череповце
В Вологодской области пенсионер убил человека и спрятал труп в подвале
На трассе Москва - Архангельск один грузовик врезался в другой
В Вологодской области горела еще одна деревня
В Вологде петербургские онкологи проведут прием детей
Череповчанин полгода незаконно сливал топливо с КамАЗа