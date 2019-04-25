Вологжане собрали деньги на похороны Евгения Островского

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-25T13:34:15+03:00

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Менее чем за сутки были собраны деньги для Евгения Островского-Лукашина. На сей раз - на его похороны. Хлопоты на себя взяли друзья - родных у него не осталось.

"Дорогие друзья! Спасибо всем большое за помощь на похороны Жени. Собралась сумма более чем достаточная. Больше присылать не нужно. После похорон мы напишем, куда что пошло. Пожалуйста, перепостите, чтобы больше люди не присылали!" - написала на страничке "ВКонтакте" Валентина Новиченкова .

Ранее она сообщила, что похороны назначены на пятницу, 26 апреля. Прощание и отпевание пройдет на Советском проспекте, 55, в 10:00.

Сегодня будет известна уточненная причина смерти 51-летнего преподавателя университета, бывшего ведущего радио "Премьер", основателя фонда "Хорошие люди". Предварительно названа - сердечная недостаточность.

Напомним, в 2011 году он перенес пересадку костного мозга. До последнего времени он преподавал, несколько последних занятий он отменил - плохо себя чувствовал, последний год он плохо видел.

В день, когда его не стало, он должен был принимать экзамен у будущих журналистов.

Видео со страницы Алексея Зорина "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU