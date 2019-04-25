Полицейские поймали вандала, обстрелявшего автобус из пистолета

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-25T11:42:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщала "Комсомолка", в Череповце зафиксировано несколько случаев обстрела автобусов из пневматики.

Один из таких случаев произошел в начале апреля: пуля пробила боковое стекло автобуса №32, когда тот двигался по улице Ленинградской. В салоне в это время находились несколько пассажиров и кондуктор.

Полиция начала расследование. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Кондуктор показала, что был слышен хлопок. А полицейские просмотрели записи камер наружного видеонаблюдения. На одной из них было видно, что группа подростков находится во вроемя ЧП неподалеку от места происшествия. Сотрудники полиции проверили молодых людей.

Один изних - 15-летний молодой человек, сознался, что выстрелил в автобус, взяв пневматический пистолет у малознакомого товарища.

Владельца оружия вычислили: это был также 15-летний подросток. У него в квартире и был изъят пистолет. Владелец оружия рассказал, что купил оружие на интернет-сайте.

Ущерб от разбитого стекла автобуса составил 26 тысяч рублей. Его возместят родители подростка, сделавшего выстрел.

Однако расследование уголовного дела будет продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU