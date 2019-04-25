На трассе Москва - Архангельск один грузовик врезался в другой

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-25T09:40:16+03:00

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Авария с участием двух грузовиков произошла 25 апреля около 1:30 под Вологдой.

В Вологодском районе на 477 км автодороги Москва-Архангельск "Ивеко" врезался в "Валдай".

43-летний житель Тотемского района на грузовике «Ивеко» двигался в сторону Вологды.

На полосе движения оказался грузовик ГАЗ-3310 «Валдай», который стоял из-за технической неисправности.

Машина ГАЗ принадлежала 47-летнему жителю Архангельской области. На нем была включена световая аварийная сигнализация и выставлен знак аварийной остановки.

При ударе пострадали водитель "Ивеко" и его пассажирка 1970 года рождения. Кроме того, получил травмы пассажир ГАЗ-3310. Он в момент аварии находился под автомобилем - устанавливал домкрат.

Обстоятельства ЧП уточняются, сообщает пресс-служба УМВД области.

ИСТОЧНИК KP.RU