На трассе Москва - Архангельск один грузовик врезался в другой
Авария с участием двух грузовиков произошла 25 апреля около 1:30 под Вологдой.
В Вологодском районе на 477 км автодороги Москва-Архангельск "Ивеко" врезался в "Валдай".
43-летний житель Тотемского района на грузовике «Ивеко» двигался в сторону Вологды.
На полосе движения оказался грузовик ГАЗ-3310 «Валдай», который стоял из-за технической неисправности.
Машина ГАЗ принадлежала 47-летнему жителю Архангельской области. На нем была включена световая аварийная сигнализация и выставлен знак аварийной остановки.
При ударе пострадали водитель "Ивеко" и его пассажирка 1970 года рождения. Кроме того, получил травмы пассажир ГАЗ-3310. Он в момент аварии находился под автомобилем - устанавливал домкрат.
Обстоятельства ЧП уточняются, сообщает пресс-служба УМВД области.
ИСТОЧНИК KP.RU