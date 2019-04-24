Череповчанин полгода незаконно сливал топливо с КамАЗа
В Череповце остановили мужчину, который течение полугода сливал топливо со служебного КамАЗа, принадлежавшего муниципальному учреждению города.
В полицию обратился руководитель предпрриятия.
Он оценил сумму ущерба около 80 тысяч рублей.
Расследование подтвердило подозрения руководства. Ранее судимый 44-летний череповчанин, работавший в этой организации, в течение полугода сливал топливо со служебного «КамАЗа».
Он переливал похищенное горючее в экскаватор, на котором также выполнял работы, а в отчетных документах указывал, что заправка происходила на АЗС. На заправке мужчина приобретал дизель с использованием топливной карты предприятия и сдавал чеки в бухгалтерию.
Это топливо - порядка 1,5 тысяч литров дизеля - он похищал.
Его действия попали под статью ст.158 УК РФ «Кража». Предприимчивому мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU