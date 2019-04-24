2019-04-24T17:06:45+03:00
Происшествия

Череповчанин полгода незаконно сливал топливо с КамАЗа

Теперь он пойдет под суд
Иван Чухнин
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Череповчанин сумел украсть около 1500 литров дизеля.Череповчанин сумел украсть около 1500 литров дизеля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Череповце остановили мужчину, который течение полугода сливал топливо со служебного КамАЗа, принадлежавшего муниципальному учреждению города.

В полицию обратился руководитель предпрриятия.

Он оценил сумму ущерба около 80 тысяч рублей.

Расследование подтвердило подозрения руководства. Ранее судимый 44-летний череповчанин, работавший в этой организации, в течение полугода сливал топливо со служебного «КамАЗа».

Он переливал похищенное горючее в экскаватор, на котором также выполнял работы, а в отчетных документах указывал, что заправка происходила на АЗС. На заправке мужчина приобретал дизель с использованием топливной карты предприятия и сдавал чеки в бухгалтерию.

Это топливо - порядка 1,5 тысяч литров дизеля - он похищал.

Его действия попали под статью ст.158 УК РФ «Кража». Предприимчивому мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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