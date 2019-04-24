77-летнюю вологжанку, смертельно обварившую супруга, осудили
Пока она осталась на свободе
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77-летняя женщина с 66-летним супругом выпивали, а потом поссорились. В порыве гнева женщина схватила чайник и ошпарила мужчину кипятком.
Как сообщили в областном управлении следственного комитета, ЧП случилось 15 июля 2018 года в поселке Хохлово Кадуйского района.
От тяжелых ожогов мужчина умер в больнице через 8 дней.
Суд рассмотрел уголовное дело и вынес приговор.
Пенсионерка признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно.
Приговор может быть пересмотрен, если в течение 4 лет женщина не докажет, что исправилась.
ИСТОЧНИК KP.RU