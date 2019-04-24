77-летнюю вологжанку, смертельно обварившую супруга, осудили

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-24T14:05:08+03:00

Пока она осталась на свободе

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77-летняя женщина с 66-летним супругом выпивали, а потом поссорились. В порыве гнева женщина схватила чайник и ошпарила мужчину кипятком.

Как сообщили в областном управлении следственного комитета, ЧП случилось 15 июля 2018 года в поселке Хохлово Кадуйского района.

От тяжелых ожогов мужчина умер в больнице через 8 дней.

Суд рассмотрел уголовное дело и вынес приговор.

Пенсионерка признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно.

Приговор может быть пересмотрен, если в течение 4 лет женщина не докажет, что исправилась.

ИСТОЧНИК KP.RU