51-летний мужчина погиб при курении в своей квартире под Вологдой

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-24T13:45:07+03:00

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51-летний хозяин квартиры погиб у себя дома под Вологдой. 23 апреля в 11:28 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире дома № 6 на улице Парковой в поселке Молочное.

Дым шел из квартиры на третьем этаже панельной пятиэтажки. Пятнадцать человек личного состава и пять единиц техники прибыли на место и в считанные минуты ликвидировали возгорание.

От огня повреждена внутренняя отделка комнаты и мебель. Всего ущерб квартире оценен в 10 тысяч рублей. Однако хозяин уже был мертв.

Причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодскй области.

ИСТОЧНИК KP.RU