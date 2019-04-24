В Вологде массово обрабатывают зеленые зоны от клещей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-24T12:08:18+03:00

В городе повсеместно появляются вот такие предупреждения об обработке. Фото: Ольга Кузнецова

На эти работы выделено более полумиллиона рублей

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В Вологде начали обрабатывать зеленые зоны от клещей.

До 11 июля специалисты опрыскают 160 участков.

Обработке подлежат скверы и бульвары, придорожные газоны, всего - 704 га.

На работу выходят сотрудники уже в 4 утра, всего задействовано 20 специалистов на 7 спецмашинах.

«На эти цели из городского бюджета выделено около 530 тыс. рублей. Отмечу, в этом году присоединились новые зеленые территории - Фрязиновский парк, детские площадки, которые находятся на неразграниченной госсобственности, территории в Лосте, пляж в Молочном, аллеи на ПЗ, обочины улиц в Ананьино и многие другие», - сообщил заместитель начальника Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Алексей Шумилов.

При помощи специальных генераторов горячего и холодного туманов специалисты распыляют раствор на 15-25 метров, после чего по периметру устанавливают предупреждающие таблички с запретом входа на обработанную территорию.

«Препарат сохраняет свое воздействие на клещей в течение 1,5 месяца с момента обработки. Людям обработанную территорию не рекомендуется посещать двое суток», - отметила генеральный директор компании «Чистый дом» Елена Козлова.

Эффективность противоклещевой обработки будет проверена. Во второй половине мая городские власти совместно с энтомологами пройдут по участкам со специальным белым полотнищем. Если на нем останутся клещи, то обработка будет проведена повторно

ИСТОЧНИК KP.RU