На глазах вологжанина гость вынес из квартиры телевизор

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-23T18:14:35+03:00

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Вологодский участковый раскрыл грабеж за считанные часы. В дежурную часть УМВД России по Вологде поступило заявление от вологжанина 1959 года рождения.

В его квартире на улице Новгородской происходило застолье. В какой-то момент хозяин отключился. Именно в это время в квартире появились малознакомые люди.

Когда он очнулся, что увидел: гости покидают квартиру, а один из них прихватил с собой его телевизор, стоимостью 14 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции побеседовал с участниками застолья и установил личность подозреваемого.

Оказалось, это 25-летний вологжанин, ранее судимый.

Полицейский поспешил к нему домой, где застал и злоумышленника, и телевизор. Так что имущество возвращено законному владельцу.

А по факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161. Молодой человек рискует оказаться в колонии на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU