В Вологодской области председатель районного ДОСААФ попала под статью УК

СЕГОДНЯ 17:34 2019-04-23T17:34:27+03:00

Ее обвиняют в подделке свидетельства об окончании автошколы

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В Вологодской области возбуждено уголовное дело: должностным лицом было подделано свидетельство о прохождении обучения по программам подготовки водителей.

Прокуратура Вытегорского района установила, что в автошколе два кандидата в водители получили менее 4 часов вождения, не сдавали внутренние экзамены по вождению. Но в феврале 2019 года председатель местного отделения ДОСААФ внесла в их свидетельства о прохождении обучения в автошколе информацию о том, что они прошли обучение и сдали квалификационный экзамен.

Прокуратура отправила в полицию материалы проверки, где было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ - "подделка иного официального документа, предоставляющего права в целях его использования либо сбыт такого документа", сообщает сайт областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU