2019-04-23T14:54:46+03:00
Происшествия

Череповчанин заснул с сигаретой и сжег лицо и легкие

Его госпитализировали в ожоговый центр
Иван Чухнин
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Череповчанин обжег себе лицо и легкие. ЧП случилось 22 апреля. В квартире пятиэтажного дома № 21-а на улице Металлургов в Череповце возник пожар. Около полуночи из двухкомнатной квартиры, где проживал 61-летний пенсионер, пошел дым.

По адресу прибыли пять единиц техники и 16 человек личного состава.

В квартире горели постельные принадлежности. Пожарные оперативно затушили возгорание и эвакуировали хозяина.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Заснув с непотушенной сигаретой, он устроил пожар. У него - ожоги лица и дыхательных путей. Кроме того, он получил отравление угарным газом. Пострадавшего увезли в ожоговый центр медсанчасти «Северсталь», сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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