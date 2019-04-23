Избивший до смерти 19-летнюю девушку череповчанин осужден на 9 лет
В Череповце осудили 36-летнего мужчину, убившего 19-летнюю девушку. Мужчина . признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.
ЧП произошло 26 августа 2018 года в одном из домов садоводческого товарищества Череповецкого района.
Там Виталий Б. с 19-летней девушкой распивали спиртное. Когда между ними вспыхнула ссора, мужчина жестоко избил знакомую, нанеся не менее 20 ударов руками и ногами. От травм череповчанка умерла на месте.
На суде Виталий Б. вину признал частично - по его словам, он просто превысил пределы необходимой обороны. Якобы, девушка, распивая спиртное, внезапно ударила его ножом в живот. Он ее отталкивал, та падала, вставала и вновь пыталась ударить его ножом...
Суд признал несостоятельными доводы подсудимого.
Убийце вынесен суровый приговор: 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
С него взыскана компенсация морального вреда - 700 тысяч рублей, а также расходы на погребение - 20 655 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU