2019-04-23T14:00:48+03:00
Происшествия

Избивший до смерти 19-летнюю девушку череповчанин осужден на 9 лет

Моральный ущерб родственниками погибшей оценен в 700 тысяч рублей
Иван Чухнин
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В Череповце осудили 36-летнего мужчину, убившего 19-летнюю девушку. Мужчина . признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

ЧП произошло 26 августа 2018 года в одном из домов садоводческого товарищества Череповецкого района.

Там Виталий Б. с 19-летней девушкой распивали спиртное. Когда между ними вспыхнула ссора, мужчина жестоко избил знакомую, нанеся не менее 20 ударов руками и ногами. От травм череповчанка умерла на месте.

На суде Виталий Б. вину признал частично - по его словам, он просто превысил пределы необходимой обороны. Якобы, девушка, распивая спиртное, внезапно ударила его ножом в живот. Он ее отталкивал, та падала, вставала и вновь пыталась ударить его ножом...

Суд признал несостоятельными доводы подсудимого.

Убийце вынесен суровый приговор: 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

С него взыскана компенсация морального вреда - 700 тысяч рублей, а также расходы на погребение - 20 655 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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