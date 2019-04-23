В Белозерске у символа города украли голову

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-23T13:30:28+03:00

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В Белозерске неизвестные выломали и украли часть символа города - у ладьи сняли носовую фигуру в виде драконьей головы.

Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

ЧП случилось ночью с понедельника на вторник. Утром в группе газеты "Белозерье" появилась информация:"Сегодня утром в центре города был совершен акт вандализма: легендарная ладья у городского вала осталась без "головы". Ведется следствие.

Если кто-то что-то видел и может сообщить по данному факту, просьба позвонить в дежурную часть по телефону 8 81756 2 12 02. Или в городскую администрацию по телефону 881756 21800..."

Правоохранительные органы ведут поиски преступников и ищут свидетелей происшествия.

Напомним, что ладья с каменем находится в историческом центре города, она давно стала символом Белозерска.

Не так давно ладью обновили: из-за ветхости ее полностью заменили.

Носовое украшение, которое сегодня украли, вырезал местный умелец В.Н.Астахов. Материалом мастеру послужила осина. Вырезал голову он всего два дня, но значительно больше времени ушло на покраску.

ИСТОЧНИК KP.RU